شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ضوابط لسفر السعوديين إلى تايلند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

علمت "الخليج 365" أن الجهات العليا وافقت على الضوابط المقترحة لدراسة القضايا العالقة بين السعودية ومملكة تايلند، التي يسمح بموجبها للسعوديين السفر إلى تايلند.

ووفق المصادر فإن الموافقة جاءت بعد الاطلاع على المحضر المعد من مجلس الشؤون السياسية والأمنية المتضمن رأي اللجنة الإشرافية، إذ درست لجنة مختصة القضايا العالقة بين البلدين، وخلصت إلى تحديد 6 ضوابط مقترحة تسمح للمواطنين بالسفر إلى تايلند.

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وتتضمن الضوابط السماح بمشاركة منسوبي الجهات الحكومية ومن في حكمهم من المؤسسات والهيئات في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمسابقات الرياضية والثقافية ذات الطابع الدولي والإقليمي التي تقام في تايلند. كما تقضي الآلية بالسماح لمباشرة الأعمال التجارية للسعوديين الراغبين في استيراد بضائع من تايلند بعد إحضار مشهد مصدق من الغرفة التجارية.

تشمل الضوابط مهام منسوبي الجهات الرقابية والصحية للاطلاع ومتابعة المنتجات التي تستوردها المملكة من تايلند، إضافة إلى الحالات المرضية ومرافقيهم للعلاج من الأمراض التي تشتهر تايلند بعلاجها، أو تكون تكلفة العلاج في المصحات التايلندية أقل مقارنة بغيرها من المصحات في الدول الأخرى بموجب تقرير طبي مصدق من السفارة.

كما تسمح الضوابط زيارة الأقارب حتى الدرجة الرابعة لذويهم من منسوبي السفارة السعودية لدى تايلند بعد إحضار خطاب مصدق من السفارة فضلا عن السماح لسفر المواطنين الذين لهم روابط أسرية في تايلند.