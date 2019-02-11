شكرا لقرائتكم خبر عن الصامل للدعاة: انقلوا الرسالة الصحيحة للوسطية والتسامح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (دبي)

أكد وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل أن الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وجه الدعاة السعوديين في الخارج بأن يولوا عناية تامة بنشر رسالة السعودية السامية، وهي رسالة الإسلام الصحيح القائم على الوسطية والاعتدال، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، ونبذ الكراهية، والتحذير من الجماعات الإرهابية ومن الغلو والتطرف والإرهاب، مع المحافظة على الثوابت الشرعية، والأسس في ما يتعلق بالحب والبغض والولاء والبراء، والسمع والطاعة لولي الأمر.

وأوضح خلال لقائه الدعاة أثناء زيارته أمس (الأحد)، مكتب الدعوة والإرشاد بمدينة دبي في الإمارات، حرص الوزير على أن يكون دعاة الوزارة خارج المملكة على علم وبصيره فيما يدعون إليه.

وكان الصامل وقف على المكتب والخدمات التي يقدمها في مجال العمل الإسلامي في جميع أرجاء الإمارات، تجول خلالها على أقسام المكتب، مطلعا على مرافقه والمكتبة المركزية، مستمعا من مدير المكتب المكلف عبدالعزيز البراك لشرح موجز عن المكتب ومناشطه، والخدمات التي يقدمها في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.

حضر اللقاء مستشار الوزير للشؤون الإسلامية خالد بن عبدالرحمن الشثري، ومدير الاتفاقات الدولية سلمان بن عثمان العثمان، ومدير مكتب الوكيل للشؤون الإسلامية محمد بن حمدان العتيبي.