شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن واحتجاز 94 شخصاً في أمطار العلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز العنزي (العلا)

توفي مواطن في العقد الـ6 وفقد آخر واحتجز 94 شخصا إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس الأول على محافظة العلا والقرى التابعة لها، وتسببت في إغلاق 6 طرق احترازيا أمام الحركة المرورية، وأدت لتلفيات في طريق العلا المدينة، المعروف باسم طريق «شجوى»، كما ألحقت أضرارا بالعديد من المركبات التي جرفتها السيول.

وباشرت الفرق الأمنية المواقع المتضررة وأنقذ الدفاع المدني المحتجزين، فيما عمدت آليات وفرق البلدية إلى شفط المستنقعات والمياه المتجمعة في الطرق وداخل الأحياء السكنية.

وأكد متحدث الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خادل مبارك الجهني انتشال جثة مواطن (65 عاما) عن طريق فرق الدفاع المدني، بمشاركة طيران الأمن، وما زالت فرق الدفاع المدني تبحث عن مواطن مفقود في وادي فضلا، غرب محافظة العلا.

وأغلقت إدارة الطرق بالتنسيق مع الجهات الأمنية 6 طرق احترازياً جراء الأمطار، هي: العلا شجوى المدينة، العلا الوجه، ينبع العيص، ينبع بدر واسط، ينبع بدر طاشا، العلا تبوك البريكة.