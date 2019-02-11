شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة ونائبه يواسيان أسرة غريق «وادي فضلاء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز العنزي (العلا)

نقل محافظ العلا مبارك المورقي، مساء أمس الأول، تعازي ومواساة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل لأسرة غريق سيل وادي فضلاء بمحافظة العلا منصور علي البلوي.

وفي السياق، وجه المورقي بتشكيل 3 لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالمنازل والمزارع جراء الأمطار التي هطلت على المحافظة اليومين الماضيين.

كما تفقد عددا من المواقع المتضررة في مراكز المحافظة الجنوبية، وتابع أعمال صيانة الطرق وعمليات البحث عن مواطن مفقود في سيل وادي فضلاء من قبل فرق الدفاع المدني.