شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: إغلاق طريق «البيضاء» احترازياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالمجيد الدويني (المدينة المنورة)

فيما أغلقت أمانة المدينة المنورة طريق متنزه البيضاء البري احترازياً إثر هبوط أحد الجسور التي تعبر وادي العقيق، وحولت الحركة المروية إلى طريق بديل زراعي مجاور لسوق المواشي، انتقد عدد من المواطنين الطريق الجديد نظراً لعدم تهيئته بالشكل المطلوب، فضلاً عن تجمع المياه في العديد من أنحائه.

ويقول حسين الردادي (من سكان حي الخليل): الطريق البديل لا يوجد به سفلتة ولا إنارة وينقصه الكثير من اللوحات الإرشادية؛ لتوضيح مواقع المنحنيات والتقاطعات، مشيراً إلى خطورة الطريق على عابريه، مطالباً الجهات المعنية بسرعة صيانة الجسر.