شكرا لقرائتكم خبر عن 14 بلاغاً تنقذ المحتجزين في 4 قرى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز العنزي (العلا) باشرت فرق الدفاع المدني بالعلا 14 بلاغاً عن احتجاز عدد من المواطنين والعوائل إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة أمس الأول، وذلك في قرى الملسن، ثربة، الرفيعة، الحجر، العذيب، وواديي المنقا والوزب.

باشرت فرق الدفاع المدني بالعلا 14 بلاغاً عن احتجاز عدد من المواطنين والعوائل إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة أمس الأول، وذلك في قرى الملسن، ثربة، الرفيعة، الحجر، العذيب، وواديي المنقا والوزب.

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