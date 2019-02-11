شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعو «الهبوب» ينظفون مخلفات الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالمجيد الدويني (المدينة المنورة) نظم عدد من سكان حي تلعة الهبوب بالمدينة المنورة حملة لتنظيف الحي وإزالة الأتربة والصخور التي جرفتها الأمطار من قمة جبل أحد. نظم عدد من سكان حي تلعة الهبوب بالمدينة المنورة حملة لتنظيف الحي وإزالة الأتربة والصخور التي جرفتها الأمطار من قمة جبل أحد. وأوضح منسق المجموعة أبومعاذ الهوساوي أن هذه الحملة تأتى في إطار إحساس شباب المدينة بالمسؤولية تجاه مدينتهم وتستمر 3 أيام على التوالي منقسمة على فترتين صباحية ومسائية بالتعاون مع أمانة المدينة المنورة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متطوعو «الهبوب» ينظفون مخلفات الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.