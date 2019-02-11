شكرا لقرائتكم خبر عن بردية الهميج تقتلع أعمدة الإنارة وتهدم الأسوار والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)خلّفت الأمطار التي شهدتها المدينة المنورة أمس التي صاحبتها زخات من البرد، العديد من الأضرار في الممتلكات دون الأرواح في مركز الهميج شرق محافظة الحناكية، إذ تسببت بسقوط أعمدة الإنارة وأسقف المنازل المصنوعة من الهناجر، إضافة إلى تهدم عدد من أسوار المنازل ما دفع الأسر إلى النزوح لمنازل أقاربهم والاحتماء من أضرار الأمطار.
وبين لـ "الخليج 365" المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أن الأمطار التي شهدتها المدينة المنورة ومحافظاتها شملت محافظة الحناكية ومراكز النخيل والهميج من متوسطة إلى غزيرة.
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