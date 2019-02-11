شكرا لقرائتكم خبر عن 11 منطقة موعودة بالأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية اليوم على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، تبوك، حائل، الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم. والمنطقة الشرقية، مع تسجيل درجات الحرارة في مكة المكرمة والرياض وجدة والأحساء بـ 25 درجة مئوية، المدينة المنورة والطائف 20، الدمام 22، الأحساء 27، أبها 23، حائل 12، جازان 32.

وبينت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/‏ساعة، وفي الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-40 كم/‏ساعة.