شكرا لقرائتكم خبر عن 6 جلسات حوارية تدشن مؤتمر «تمكين المرأة السعودية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، مساء اليوم مؤتمر «تمكين المرأة السعودية: آفاق وتحديات في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030» الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز على مدى ثلاثة أيام بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة. وأوضح مدير المركز رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور محمد بن سعيد الغامدي، أن جدول أعمال المؤتمر الذي يشهد مشاركة عدد من المسؤولين والأكاديميين من مختلف التخصصات والقطاعات الحكومية والخاصة، يضم ست جلسات حوارية بواقع ثلاث جلسات في كل يوم، وتشمل عددا من المحاور الاجتماعية، والتعليمية، والتشريعية، والاقتصادية والإعلامية، إضافةً إلى تجارب نسائية ناجحة تبرز الجوانب التي تحققت للمرأة في مجتمعنا. وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ أهمية تمكين المرأة السعودية في المجتمع وفق القيم الدينية والمجتمعية، وتقديم مقترحات لتمكينها في المجالات المختلفة وبما يتفق مع ثقافتنا وقيمنا الأصيلة، وكذلك تسليط الضوء على النجاحات والمكتسبات التي حققتها المرأة السعودية خلال المسيرة التنموية الشاملة، وتعزيز دورها في التنمية في ضوء رؤية 2030.

يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، مساء اليوم مؤتمر «تمكين المرأة السعودية: آفاق وتحديات في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030» الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز على مدى ثلاثة أيام بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة. وأوضح مدير المركز رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور محمد بن سعيد الغامدي، أن جدول أعمال المؤتمر الذي يشهد مشاركة عدد من المسؤولين والأكاديميين من مختلف التخصصات والقطاعات الحكومية والخاصة، يضم ست جلسات حوارية بواقع ثلاث جلسات في كل يوم، وتشمل عددا من المحاور الاجتماعية، والتعليمية، والتشريعية، والاقتصادية والإعلامية، إضافةً إلى تجارب نسائية ناجحة تبرز الجوانب التي تحققت للمرأة في مجتمعنا. وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ أهمية تمكين المرأة السعودية في المجتمع وفق القيم الدينية والمجتمعية، وتقديم مقترحات لتمكينها في المجالات المختلفة وبما يتفق مع ثقافتنا وقيمنا الأصيلة، وكذلك تسليط الضوء على النجاحات والمكتسبات التي حققتها المرأة السعودية خلال المسيرة التنموية الشاملة، وتعزيز دورها في التنمية في ضوء رؤية 2030.

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