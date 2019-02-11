شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء والماء 7 ساعات عن مستشفى رنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سعد الغنامي (الطائف)

تسبب انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن مستشفى رنية أمس (الأحد) لأكثر من 7 ساعات، في خروج العديد من المرضى والتوجه إلى مستشفيات أخرى في بيشة والخرمة.

وفيما انتقد عدد من المرضى والمراجعين تدني مستوى الخدمات الطبية المقدمة من قبل مديرية الشؤون الصحية في محافظة الطائف، أكد المتحدث باسم المديرية عبدالهادي الربيعي توجيه فرق طبية احترازيا وفريق متخصص في الصيانة إلى المستشفى، مشيراً إلى تشغيل المولدات الاحتياطية بالمستشفى ومركز الكلى المجاور بشكل طبيعي بعد الانقطاع الذي استمر لساعات عدة، مؤكدا تمركز فرق الصيانة 24 ساعة بفناء المستشفى؛ تحسبا للطوارئ، لافتا إلى أن التيار الكهربائي عاد للعمل بشكل طبيعي.

وفي السياق، انتقد كل من محمد بن بداح، ومحمد السبيعي سوء الخدمات في مستشفى رنية كونه يعاني من صغر مساحة المبنى وعدم وجود كادر صحي مؤهل، مشيرين إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه دائم ما يؤثر سلبياً على المرضى والمراجعين، ولاسيما أن الأدوية يتم صرفها من قبل الصيادلة في الظلام الدامس، وقد يحدث خطأ في صرفها.