شكرا لقرائتكم خبر عن فواتير المياه من نظام المثيل إلى التعرفة الموحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة) أوضح مدير عام فرع وزارة المياه في منطقة الباحة المهندس أحمد القرشي أن فواتير المياه التي صدرت في الفترة منذ العام ٢٠١٧ تقع ضمن فواتير الحساب المثيل الذي يصدر بحد أدنى 42 ريالا شهريا لكل مستفيد من خدمة المياه برغم توافر عداد، مؤكداً أنه سيتم إشعار العملاء من خلال رسالة نصية على الجوالات المرتبطة بأرقام حسابات الفاتورة والمتضمنة اسم العميل ورقم الحساب وقيمة الاستهلاك شهريا تزامناً مع إصدار الفواتير. ولفت إلى أن تحديث البيانات إلزامي حتى لا تتراكم المديونية على المستفيدين. وأضاف القرشي نحن في الباحة خلال 2017 و حتى الربع الأخير من 2018 كنا نحتسب الفواتير بنظام المثيل وهي قيمة موحدة (61.5) لعدم وجود بيانات محدثة للناس، ونعمل الآن خلال الفترة القادمة مع مقاول قراءات يحدّث البيانات ويستطلع قراءات للعدادات لتتم المحاسبة بحسب الاستهلاك الفعلي وفق التعرفة الموحدة، مشيراً إلى أن العمل سيبدأ بالتعرفة الموحدة وفق قراءة صفرية آنية دون تسوية لما فات من استهلاك أو استيفائه بأثر رجعي.

أوضح مدير عام فرع وزارة المياه في منطقة الباحة المهندس أحمد القرشي أن فواتير المياه التي صدرت في الفترة منذ العام ٢٠١٧ تقع ضمن فواتير الحساب المثيل الذي يصدر بحد أدنى 42 ريالا شهريا لكل مستفيد من خدمة المياه برغم توافر عداد، مؤكداً أنه سيتم إشعار العملاء من خلال رسالة نصية على الجوالات المرتبطة بأرقام حسابات الفاتورة والمتضمنة اسم العميل ورقم الحساب وقيمة الاستهلاك شهريا تزامناً مع إصدار الفواتير. ولفت إلى أن تحديث البيانات إلزامي حتى لا تتراكم المديونية على المستفيدين. وأضاف القرشي نحن في الباحة خلال 2017 و حتى الربع الأخير من 2018 كنا نحتسب الفواتير بنظام المثيل وهي قيمة موحدة (61.5) لعدم وجود بيانات محدثة للناس، ونعمل الآن خلال الفترة القادمة مع مقاول قراءات يحدّث البيانات ويستطلع قراءات للعدادات لتتم المحاسبة بحسب الاستهلاك الفعلي وفق التعرفة الموحدة، مشيراً إلى أن العمل سيبدأ بالتعرفة الموحدة وفق قراءة صفرية آنية دون تسوية لما فات من استهلاك أو استيفائه بأثر رجعي.

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