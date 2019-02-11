شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف: الوطن يشرف بالمنجزين من أبنائه وبناته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)okazdammam1 @

أشاد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بالمنجزين من أبناء وبنات الوطن الذين حققوا الجوائز، مؤكدا أن الجوائز التي حصلوا عليها تُعد إنجازًا لهم على المستوى الشخصي ولوطنهم الذي يشرف بكل عمل يرفع رايته خفاقة في المحافل العالمية، متمنيا لجميع الفائزين التوفيق والمزيد من الإنجازات. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس (الأحد) المكرمين من مجلس أمناء المنجزين العرب والمؤتمر الدولي الثالث للمنجزين العرب الذي عقد أخيرا بجمهورية مصر الشقيقة تحت عنوان «الإنجاز والإبداع والتميز».

وفي سياق متصل، استعرض الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز الخطة الإستراتيجية للجنة تواصي التي تهدف إلى بناء مجتمع يحارب الجريمة والتكامل مع الأجهزة الأخرى، وكذلك مساعدة من زلت قدمه وإعادته للاندماج في المجتمع، وذلك من خلال زرع شعور النفور الذاتي من الإجرام والإيقان بتبعات الجريمة، وتحفيز المجتمع على التبليغ عن الجريمة وإضعاف المنابع الجذرية للإجرام.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس (الأحد) قاضي الاستئناف في المحكمة العمالية بالدمام ورئيس لجنة تواصي الشيخ عبلان بن فالح الدوسري يرافقه رئيس الخطة الإستراتيجية الدكتور أحمد بن عبدالله المرعب ونائبه الدكتور عمار بن يحيى القحطاني، وعضو لجنة تواصي رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية سابقا محمد بن ناصر آل دايل، و8 من طلاب الامتياز في الهندسة الصناعية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة. وأشاد أمير الشرقية بجهود اللجنة في معالجة وضع أرباب السوابق والعائدين للجريمة، مبيناً أهمية الرعاية اللاحقة واختيار الجليس الصالح للعائدين وتكثيف البرامج التوعوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.