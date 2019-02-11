شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يطالب بتعزيز العمل التطوعي لخدمة المجتمع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القصيم)

أشاد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بما تقدمه جمعية عون للبحث والإنقاذ من أعمال تطوعية في مجال البحث والإنقاذ خدمة للوطن والمجتمع، داعيا منسوبي الجمعية للعمل على تعزيز العمل التطوعي وتطوير المهارات وتنميتها لخدمة المجتمع، مؤكدا أهمية استثمار طاقات شباب وفتيات الوطن في مجال الأعمال التطوعية، سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال رفع الوعي لدى المواطنين ودورهم الفعال في بناء الوطن والمشاركة بالأعمال التطوعية بمجال البحث والإنقاذ.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الدغيلبي، يرافقه عدد من منسوبي الجمعية، الذين قدموا للسلام عليه وتسليمه نسخة من تقارير الإنجازات للجمعية والاستماع إلى توجيهاته.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية عون للبحث والإنقاذ وأعضاء الجمعية عن امتنانهم لأمير منطقة القصيم على استقبالهم والاستماع إلى توجيهاته، ودعمه للجمعية والفرق التطوعية بالمنطقة للقيام ببرامجها ونشاطاتها، حرصاً على الارتقاء بالجهود التطوعية في مجال البحث والإنقاذ، لتكون عوناً للجهات المعنية في مختلف المجالات.