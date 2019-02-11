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فيصل بن سلمان يترأس اجتماع جمعية البر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

استعرض أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة جمعية البر الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أعمال مجلس إدارة الجمعية للعام المالي 2019، حاثا على مضاعفة الجهود لتطوير أعمال وخدمات الجمعية وتقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع المستفيدين من برامجها.

جاء ذلك، خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام المالي 2019، وذلك بحضور نائب أمير منطقة المدينة الأمير سعود بن خالد الفيصل، إذ رشح المجلس نائب أمير المنطقة لعضوية مجلس الإدارة ونائبا لرئيس المجلس.

وناقش المجلس خلال الاجتماع المواضيع المدرجة ضمن جدول الاجتماع، ووافق على العديد من التوصيات المقترحة من اللجنة التنفيذية وجميع اللجان الأخرى، كما وافق المجلس على تفويض الأمين العام واللجنة التنفيذية ببعض الصلاحيات اللازمة لتيسير ومرونة الأعمال بالجمعية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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