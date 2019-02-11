شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يثير الهلع بمستشفى أبوعريش والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان)أحدثت حالة اشتباه بفايروس كورونا وأنفلونزا الخنازير حالة من الخوف والهلع بين المرضى والعاملين في قسم النساء والولادة بمستشفى أبوعريش العام. وحصلت "الخليج 365" على خطاب موجه من إدارة مكافحة العدوى في مستشفى أبوعريش العام إلى مدير المستشفى، يشير إلى وجود حالة بقسم الولادة يشتبه بوجود فايروس كورونا وأنفلونزا الخنازير، فيما لوحظ من العاملين في القسم من فريق التمريض والأطباء عدم استخدام أدوات الحماية الشخصية بالشكل المطلوب داخل القسم وحتى في ممرات المستشفى، وعدم اتباع معايير وطريقة التعامل مع الحالات المشتبه بها، ما أدى إلى إثارة الرعب والخوف في نفوس المرضى والموظفين وصولا إلى خارج المستشفى، حتى بعد تحويل الحالة وعمل التنظيف اللازم للغرفة وأيضا استخدام جهاز التعقيم لها، إذ اتضح أنه أيضا تم إغلاق القسم وعدم استقبال أي حالات حتى يوم أمس (الأحد). وأشار الخطاب إلى أن ذلك الإجراء لم يكن بأي توصية من قسم مكافحة العدوى، مع العلم أن هناك محاضرات وتدريبا على ذلك ودورات البيكسل الأسبوعية للتعامل مع الحالات المشتبهة، داعيا العاملين بالقسم من الفريق الطبي والتمريض لإعادة التدريب لهم.
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