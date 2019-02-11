شكرا لقرائتكم خبر عن أحد رفيدة: إزالة إحداثات على مساحة 10.400 م2 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)أزالت بلدية محافظة أحد رفيدة، بالتعاون مع لجنة التعديات والجهات الأمنية، إحداثات على أراض حكومية تزيد مساحتها على 10.400 م٢، في مخططات حضن الغبراء وحافظ والمربع، تمثلت في إنشاء أسوار من الحجر وغرف غير نظامية دون تراخيص بناء أو مستمسكات شرعية.
وتواصل بلدية المحافظة أعمالها في نظافة وتحسين الشوارع الداخلية ورفع أنقاض المباني ومخلفات البناء ونظافة المرافق العامة، ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
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