شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن فرحان : ندعو العلماء لاستكشاف تاريخ الإنسانية في العلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعا محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، علماء الآثار والمفكرين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في استكشاف تاريخ الإنسانية في العلا، «خاصة مع الدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما منطقة العلا من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث، وهو ما يمثل أحد أهداف رؤية المملكة 2030».

وقال «تقدم العلا للمستكشفين من جميع أنحاء العالم وجهة فريدة، من خلال ماضيها الذي يمثل تاريخاً حقيقياً للتبادل الثقافي والتجاري بين الحضارات المختلفة».

وشدد الأمير بدر على أن «رؤية العلا» تسعى إلى إحداث تحولات مسؤولة ومؤثرة في المحافظة، وذلك من خلال العمل المتوازن بين حفظ وصون التراث الطبيعي والثقافي الغني، والمشروعات الطموحة للمملكة لتهيئة المنطقة للترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم.

وأكد أن توجيهات ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نصب أعينهم في الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتصبح هدية المملكة العربية السعودية للعالم أجمع.