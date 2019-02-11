شكرا لقرائتكم خبر عن أول منتجع منحوت في جبال العلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (العلا)

اطلع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان ، أمس (الأحد)، على العرض الخاص بمنتجع شرعان في محافظة العلا.

وتم خلال العرض استعراض ما سيضمه المنتجع من أجنحة ووحدات فاخرة، ومنتجع صحي، وموقع يضم الوسائل التقنية للمناسبات والمؤتمرات، ومن المتوقع الانتهاء من تشييد المنتجع بحلول 2023.

وتناول العرض ما يتميز به المنتجع من الطبيعة الفريدة من نوعها إذ ينحت في الجبال ليتم دمج البناء مع الطبيعة، ويستلهم أفكاره الإبداعية منها، الذي بدوره سيضع العلا في واجهة ريادة التصميم المعماري على مستوى العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو المدني: «إن المنتجع الذي صممه المهندس المعماري الفرنسي جون نوفيل وفريقه، سيكون وجهة مميزة في المنطقة مع الحفاظ على بيئتها الطبيعية، وسيوفر خدمات متكاملة للزوار ليصبح نموذجاً للضيافة العربية في المملكة والعالم».

وأضاف المدني: «سيُساهم المنتجع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة». وحول المشروع قال جون نوفيل: «إن موقع المنتجع متأصل في تاريخ المنطقة وتاريخ مملكة الأنباط، ومن المدهش أن نكون قادرين على تجسيد المشهد الطبيعي لمنتجع شرعان بمستويات مختلفة، واكتشاف الآفاق البعيدة، وتدرجات انعكاس الضوء».

وبيّن أن طبيعة الموقع وجغرافيته الاستثنائية تدعو إلى الابتكار والإبداع، فالفن يساعدنا في تحقيق هذا الهدف كما تساعدنا الهندسة المعمارية، مؤكدا أن ما سيبنى هو عمل فني بكل ما تحويه الكلمة من معنى.

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ومن جهتها، قالت ليزا كولينك، رئيسة قطاع التطوير في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: «يعد منتجع شرعان خطوة أولية في تطوير العلا كوجهة سياحية عالمية رائدة، حيث تم تصميم المنتجع بطريقة مبتكرة يراعى من خلالها اندماج البناء بالطبيعة بشكل متأصل في إرث العلا الغني مما سيوفر نقطة التقاء عالمية للقادة والمستكشفين حول العالم».

الجدير بالذكر أنه يجري العمل على وضع الخطط لتنفيذ مشروع المنتجع، وسيتم فتح باب الاستثمار في تطويره.

وتحتضن محافظة العلا مناظر خلابة للصحراء وتشكيلات صخرية متميزة ومجموعة من المواقع الأثرية البارزة في المنطقة مثل المواقع الخاصة بالحضارتين اللحيانية والنبطية خلال الألفية الأولى قبل الميلاد.

وتُعد العلا من عجائب العالم العربي القديم وتقع ضمن حدودها الحجر أول موقع في المملكة العربية السعودية يتم إدراجه ضمن قائمة منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، والذي يعد العاصمة الجنوبية لمملكة الأنباط.

وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على مشاريع مستقبلية لتطوير مراكز للزوار في المواقع الرئيسية الثلاثة: الحجر، وجبل عكمة، ودادان، وتهيئتها لاستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم.

وسيضم المنتجع 40 وحدة، تشمل 25 جناحاً و10 أجنحة مخيمة فاخرة و5 فلل، ومنتجعاً صحياً، وموقعاً يضم مساحات مبتكرة ومجهزة بأحدث الوسائل والخدمات التقنية لعقد لقاءات قمة، وقياديي الأعمال والرؤساء التنفيذيين والفنانين وغيرهم. كما سيضم 40 وحدة سكنية فاخرة منفصلة.