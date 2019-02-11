شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 4 كلم.. افتتاح المرحلة الأولى من طريق عسفان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشفت وزارة النقل افتتاحها للمرحلة الأولى من طريق عسفان بمدينة جدة أمام الحركة المرورية بعد إعادة تأهيله، لخدمة سكان محافظة جدة وزوارها، حيث يعد من الطرق الحيوية بالمحافظة وشرياناً حيوياً يربط مدينة جدة بالمدينة الصناعية الشمالية وهيئة «مدن» وجامعة جدة، بالإضافة إلى العديد من الأحياء والمخططات السكنية على جانبي الطريق (حي طيبة، مخطط مشارف)، فيما جرت توسعة الطريق ليصبح بعرض 3 حارات مع كتفين داخلي وخارجي لكل اتجاه مع تنفيذ جزيرة وسطية بعرض 5 أمتار تفصلها حواجز خرسانية من الجانبين، وكذلك جرى تنفيذ طريق خدمة بطول 600 متر، بينما سيتم طرح باقي مراحل الطريق للتنفيذ تباعاً على أن تقوم أمانة محافظة جدة باستكمال تنفيذ طرق الخدمة يمين ويسار الطريق.

وحرص فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة وبدعم من إمارة منطقة مكة المكرمة على إعادة تأهيل الطريق وتوسعته، وسيتم ذلك على مراحل تلي المرحلة الأولى المتضمنة تحسين ورفع مستوى طريق عسفان بطول 4 كيلومترات، التي جرى تنفيذها من خلال أعمال مشروع المجموعة السابعة بتكلفة تزيد على 16 مليون ريال.

وبلغ عدد العاملين في تنفيذ مشروع المجموعة السابعة بمنطقة مكة المكرمة التي يدخل من ضمنها إعادة تأهيل المرحلة الأولى لطريق عسفان ما يقارب 250 من مهندسين وفنيين ومشغلي معدات وسائقين وعمال عاديين، كما جرى توفير كسارة وخالطة أسفلت ووحدة خلط خرسانة خاصة بالمشروع حيث بلغ إجمالي المعدات الهندسية والشاحنات والسيارات ما يقارب 170 معدة.