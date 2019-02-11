شكرا لقرائتكم خبر عن جولات «الخميس» تقود الثقفي إلى إلزام الطلاب بالزي الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح شبرق (جدة) قادت جولات مفاجئة لمدير تعليم جدة عبدالله الثقفي، إلى إلزام مدارس البنين في المحافظة، بضرورة التقيد بالزي الوطني. قادت جولات مفاجئة لمدير تعليم جدة عبدالله الثقفي، إلى إلزام مدارس البنين في المحافظة، بضرورة التقيد بالزي الوطني. وقال في التعميم المرسل عاجلاً لجميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية عقب جولاته على عدد من المدارس الخميس الماضي «اتضح لنا من خلال الزيارات الميدانية لعينة من المدارس عدم التزام بعض المدارس بالزي الوطني واستبداله بزي آخر مكتوب عليه اسم المدرسة وتسليمه للطلاب مما أضاع الهدف من الالتزام بهويتنا الوطنية». وأضاف «حرصاً على تحقيق الأهداف الوطنية والاعتزاز بمظاهر الثقافة السعودية فعليه نأمل منكم توجيه الطلاب بضرورة الالتزام بالزي الوطني وعدم تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية».



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