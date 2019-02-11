«الحرس» يعزز قدرات 28 ضابطاً وفرداً في «الحاسب»

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جدة - خالد شويل - فهد المطيري (جدة) شهد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري للقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي حفل تخريج دورتين في الحاسب الآلي، نظامي القوى العاملة والتدريب، ضمتا 13 ضابطاً و15 فرداً. شهد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري للقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي حفل تخريج دورتين في الحاسب الآلي، نظامي القوى العاملة والتدريب، ضمتا 13 ضابطاً و15 فرداً. وهدفت الدورتان إلى رفع مستوى الأداء الوظيفي والإنتاجية في بيئة العمل.



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