شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: توصيل المياه لـ50 ألف نسمة.. وربط 5 آلاف عقار بالشبكات قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشفت شركة المياه الوطنية بمنطقة مكة المكرمة، تنفيذ 55 مشروعاً للمياه والصرف الصحي بمحافظة جدة يتوقع أن يستفيد منها أكثر من 9300 عقار، إضافة إلى 15 مشروعاً يجري تنفيذها سيستفيد منها ما يقارب 50 ألف نسمة وأكثر من 5000 عقار، أما في جانب العمليات التشغيلية جرى تحسين معدلات الضخ المستمر لأحياء مكة المكرمة بنهاية 2018 بمقدار 18% عن معدلات 2017، في حين سيتم ربط 5 آلاف عقار بشبكات المياه بنهاية الربع الأول من العام 2019.

جاء ذلك، خلال استعراض أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، مشروعات وأعمال شركة المياه الوطنية بالمنطقة، خلال ترؤسه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.

وبحسب العرض الذي قدمه مدير شركة المياه الوطنية بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد الغامدي، تخلله استعراض للخطة العشرية المتوقعة لمشروعات المياه والصرف الصحي التي سيتخللها طرح العديد من مشروعات المياه والصرف الصحي للوصول إلى مستهدفات الرؤية 2030 لعموم المنطقة، كما أشار الاجتماع إلى خطط تحسين إدارة المنظومة التشغيلية لخدمات المياه في مدينة جدة التي تضمنت إطلاق وتنفيذ برنامج تخفيض عدد الصهاريج وتحسين ضخ المياه بالشبكات الذي استفاد منه 67 حياً في العام الماضي وحسَّنت معدلات الضخ المستمر والكافي بالمدينة بإضافة 14 حياً لنطاق الضخ الكافي والمستمر، أما ما يخص الخزن الإستراتيجي بجدة، فقد جرت إضافة مليون متر مكعب لمنظومة الخزن الإستراتيجي في 2018، ليصبح إجمالي سعة الخزن الإستراتيجي 3 ملايين متر مكعب.

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كما استعرض الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، مشروعات المياه والصرف الصحي بمدينة مكة المكرمة. وتطرق الاجتماع لمشروعات المياه والصرف الصحي في محافظة الطائف، حيث يجري تنفيذ 24 مشروعاً سيستفيد منها أكثر من 3000 عقار خلال هذا العام لخدمة ما يقارب 60 ألف نسمة، إضافة لما جرى ربطه بشبكات المياه والصرف بالمحافظة العام المنصرم التي تقدر بـ 2800 عقار، فيما سيتم طرح مشروعات أخرى خلال هذا العام والأعوام القادمة حسب المخطط العام للمنطقة للوصول للتغطية الشاملة تماشياً مع مستهدفات 2030.

وأشار العرض إلى أن عدد مشروعات محافظات منطقة مكة المكرمة الأخرى لخدمات المياه والصرف الصحي التي يجري تنفيذها حالياً تبلغ 29 مشروعاً سيستفيد منها 140 ألف نسمة فور اكتمالها. وتخلل الاجتماع في نهايته استعراض أبرز التحديات المستقبلية والإستراتيجية وسبل تذليلها لارتقاء بخدمات المياه والصرف بمنطقة مكة المكرمة.

من جهة أخرى، استمع الأمير بدر بن سلطان، خلال استقباله مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية المكلف بالمنطقة الدكتور رأفت بدر، إلى نبذة عن أعمال الفرع، وسبل تعزيز التعاون بين فرع الوزارة وإمارة المنطقة، مطلعاً على التطوير التقني المعني بتسهيل الإجراءات ورفع مستوى الأداء الوظيفي.

كما اطلع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بمقر الإمارة في جدة، أثناء لقائه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة سعيد جار الله الغامدي، على أعمال الفرع ودوره في تعزيز العمل في المجالات الزراعية والبيئة والمائية في محافظات المنطقة بما يحقق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.