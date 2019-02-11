شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن فرحان: «رؤية العلا» ستُشرق للعالم بسواعد شباب وبنات الوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) قال وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود إن «رؤية العلا» ستُشرق للعالم بسواعد شباب وبنات الوطن. قال وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود إن «رؤية العلا» ستُشرق للعالم بسواعد شباب وبنات الوطن. كما وجه الأمير بدر بن فرحان شكره لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة والدعم اللا محدود لـ«رؤية العلا» التي أطلقتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الرامية إلى تطوير العلا بطريقة مسؤولة، لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة، بالتعاون مع المجتمع المحلي، وفريق من الخبراء العالميين.



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