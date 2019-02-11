إرشاد الحجاج بالخطوط الملونة واللوحات الرقمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

اقترح المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل تركيب لوحات إرشادية رقمية لتسهيل إيصال الحجاج إلى محطات القطار بمشعري عرفات ومزدلفة، والقضاء على التوجيه العشوائي الذي يعتمد على استخدام مكبرات الصوت، متسببا في إزعاج الحجاج.

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وناقش اللقاء المشترك بين المجلس وإدارة الاستثمارات البلدية بأمانة العاصمة المقدسة آلية تطوير عمل اللوحات الإرشادية استعدادا لموسم حج العام الحالي.

وطبقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» فإن المجلس قدم اقتراحا آخر لتطوير عمل اللوحات الإرشادية، من خلال وضع خطوط أرضية ملونة بألوان متعددة لإيصال الحجاج إلى مواقع مخيماتهم في مشعري عرفات ومزدلفة، حيث ستساهم هذه المقترحات في القضاء على الطرق العشوائية القديمة والتي تحول دون إرشاد ضيوف الرحمن بشكل ملائم. فيما رحبت الأمانة بالمقترحات المقدمة من المجلس وطلبت تقديم دراسة لها مع خريطة توضح مواقع اللوحات المراد تركيبها.

وكانت مؤسسات وشركات حجاج الداخل تعتمد على التوجيه التقليدي في إرشاد حجاجها إلى مواقع مخيماتهم عند محطات القطار من خلال مكبرات الصوت مما يتسبب في إزعاج الحجاج المنهكين وإرباك تحركاتهم، بينما يتوقع أن تقضي اللوحات الإرشادية الرقمية والخطوط الملونة على هذه الطرق التقليدية.