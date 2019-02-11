جامعة تتعرض لـ 29 مليون تهديد أمني في عامين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

تعرضت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام إلى 29.600 مليون تهديد أمني خلال عامين على مستويات مختلفة، بحسب عميد الاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة الدكتور سعد العمري، مبينا أنه تم التصدي لها.

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وأوضح أنه تم إجراء 4,980 مليون عملية حوكمة الكترونية بنظام (يسر) وإرسال 50 مليون رسالة نصية و742,671 عملية خدمات الكترونية.

وأشار العمري خلال افتتاح 4 مشاريع تقنية في الجامعة أمس، وهي: مشروع نظام الاتصالات الإدارية ومركز التصديق الرقمي ونظام «ساند» ومنظومة الحوسبة السحابية الخاصة بالجامعة، ضمن فعاليات يوم التقنية، إلى أن تعزيز أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات هو أصل وليس هدف تبنى عليه الخطط والتعاملات، ووضعت العمادة خطة استراتيجية تحمل في طياتها معالم التطوير والتحديث مثل المنهجية وصياغة الهوية والأهداف الاستراتيجية والخطة التنفيذية للأهداف الاستراتيجية وتعزيز أمن المعلومات وتطوير المعايير والسياسات والإجراءات الخاصة بجودة خدمات تقنية المعلومات.

ودشن مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش أمس المشاريع الالكترونية، وتضمنت الفعالية معرضا شاركت فيه جهات تقنية وضم 9 أركان.