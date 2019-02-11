شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 11 موظفا في بلدية بقيق والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس آل عريج قرارات الترقية لعدد من الموظفين في بلدية محافظة بقيق للمراتب التي تلي مراتبهم مباشرة بعد أن أكملوا المدة النظامية للمرتبة، وقد شملت تلك القرارات عدد (11) موظفا من المرتبة السابعة وحتى العاشرة.

وأوضح أن الترقيات جاءت على النحو التالي: في المرتبة العاشرة حسن الحرز، أحمد الخليفة، وفي المرتبة التاسعة علي البصراوي، محمد الهودار، غالب الهاجري، وفي المرتبة الثامنة محمد الحسن، محمد الرصاصي، جهاد بن عبدالجليل العمران، وفي المرتبة السابعة بدر عيسى، حبيب الخلف، زايد آل مبطي.

وهنأ آل عريج جميع الموظفين الذين شملتهم الترقية وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء، مبيناً أن الترقية تمت بعد إكمال الإجراءات الرسمية على تلك الترقيات، مشيداً بجهود الموظفين المترقين واستحقاقهم لها متمنياً أن تكون حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد فيما يخدم العمل البلدي.

من جهتهم، قدم الموظفون المترقون شكرهم الجزيل لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ورئيس البلدية المهندس فارس آل عريج، على دعم منسوبي البلدية، مؤكدين مضاعفة الجهد فيما يخدم المصلحة العامة، متمنين من الله أن تكون عوناً لهم لبذل المزيد من العطاء.