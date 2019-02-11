شكرا لقرائتكم خبر عن 31 ألف مراجع لعيادات «أمل الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

قدم مجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام خدماته لأكثر من 31316 مراجعا في أقسام العيادات الخارجية، خلال العام الماضي 2018م، إضافة إلى 14324 مراجعا في طوارئ أقسام النفسية والإدمان خلال العام الماضي، فيما تم صرف الدواء لأكثر من 10742 مراجعا خلال نفس الفترة.

وأكد المشرف العام على مجمع الأمل والصحة النفسية الدكتور محمد الزهراني، أن عدد المرضى الذين تم تنويمهم في قسم الصحة النفسية خلال العام الماضي بلغ 1180 مريضا فيما غادر 1172 المستشفى خلال نفس الفترة، أما قسم الإدمان فقد شهد تنويم 2140 مريضا خلال العام الماضي 2018م فيما بلغ عدد المرضى الذين غادروا أقسام علاج الإدمان خلال العام الماضي 2138 مريضا.

وبين الدكتور الزهراني أن إدارة مجمع الأمل والصحة النفسية كانت قد رفعت مؤخرا عدد العيادات الخارجية لقسم الصحة النفسية في المجمع من 36 عيادة إلى 40 عيادة، إضافة إلى تقديم الخدمات في قسم الطوارئ، كما رفعت إدارة المجمع عدد عيادات قسم الإدمان من 7 عيادات إلى 13 عيادة تقدم خدماتها للمراجعين؛ بهدف التسهيل عليهم وإتاحة الفرصة لاستشارة الأطباء في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى استحداث عيادتين جديدتين لخدمة المرضى، وتتمثل في عيادة التغذية العلاجية وتهتم بالمرضى الذي يستخدمون أدوية نفسية تعارض شهيتهم مما يؤدي إلى السمنة المفرطة أو لمن هم يعانون أمراضا مزمنة كالسكري وضغط الدم، وهناك برنامج غذائي معد من أخصائي التغذية العلاجية في العيادات لمتابعة وتصنيف نوعية غذائهم وتوعيتهم وتثقيفهم. إضافة إلى عيادة التثقيف الدوائي التي تقوم بإرشاد المريض عن كيفية استخدام الدواء بالطرق الصحيحة؛ نظرا لأن هناك بعض الأدوية قد تسبب السمنة أو أن يكون لها بعض المضاعفات إذا تم استخدامها بطريقة غير صحيحة.