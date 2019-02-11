شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستعرض خطة «تواصي» لمحاربة الجريمة والان نبدء بالتفاصيل

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الخطة الإستراتيجية لتواصي التي تهدف إلى بناء مجتمع يحارب الجريمة والتكامل مع الأجهزة الأخرى، وكذلك مساعدة من زلت قدمه وإعادته للاندماج في المجتمع، وذلك من خلال زرع شعور النفور الذاتي من الإجرام والإيقان بتبعات الجريمة، وتحفيز المجتمع على التبليغ عن الجريمة وإضعاف المنابع الجذرية للإجرام.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة أمس قاضي الاستئناف في المحكمة العمالية بالدمام ورئيس لجنة تواصي الشيخ عبلان الدوسري يرافقه رئيس الخطة الإستراتيجية الدكتور أحمد المرعب ونائبه الدكتور عمار القحطاني، وعضو لجنة تواصي رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية سابقا محمد آل دايل، وثمانية من طلاب الامتياز في الهندسة الصناعية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وأشاد سموه بجهود اللجنة في معالجة وضع أرباب السوابق والعائدين للجريمة، مبينا سموه أهمية الرعاية اللاحقة واختيار الجليس الصالح للعائدين وتكثيف البرامج التوعوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

من جهته قدم الشيخ عبلان الدوسري شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة التي سيتم العمل عليها بإذن الله ضمن خطتها الإستراتيجية، مبينا أن لجنة تواصي هي لجنة أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ عام 1399 هجري وتقدم برامج وقائية ولها جهود مباركة للفرد الذي وقع في حبائل الإجرام ونقله من مصدر ألم إلى مصدر أمل للمجتمع.