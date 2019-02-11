شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يحث على تقديم أفضل خدمة لمستفيدي «البر» والان نبدء بالتفاصيل

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة، أعمال مجلس إدارة الجمعية للعام المالي 2019م.

وحث سموه على مضاعفة الجهود لتطوير أعمال وخدمات الجمعية وتقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع المستفيدين من برامجها.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام المالي 2019م، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، حيث رشح المجلس سمو نائب أمير المنطقة لعضوية مجلس الإدارة ونائبا لسمو رئيس المجلس.

وناقش المجلس خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة ضمن جدول الاجتماع، ووافق المجلس على العديد من التوصيات المقترحة من اللجنة التنفيذية وجميع اللجان الأخرى، كما وافق المجلس على تفويض الأمين العام واللجنة التنفيذية ببعض الصلاحيات اللازمة لتيسير ومرونة الأعمال بالجمعية.