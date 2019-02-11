شكرا لقرائتكم خبر عن 85 إعلاميا ومثقفا من الأحساء يتفقدون «وسط العوامية» والان نبدء بالتفاصيل

زار وفد من محافظة الأحساء يضم 85 زائرا من أدباء وكتاب وإعلاميين وإعلاميات وأساتذة من الجامعات مشروع وسط العوامية صباح أمس الأول.

وألقى وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات والمتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان كلمة ترحيبية للحضور الإعلامي وقدم شرحا عن أبرز مكونات المشروع.

وفي حواره الإعلامي قال: يقع مشروع وسط العوامية في المنطقة الوسطى من القطيف في المنطقة الشرقية، ويمتد المشروع على مساحة 180 ألف متر مربع، ويتضمن عددا من المعالم المعمارية التي توفر خدمات متعددة ثقافية وسياحية لخدمة سكان وزوار القطيف، ومن أهم المباني في المشروع الأبراج، والسوق الشعبي، المركز الثقافي، تتوسطه الساحة المركزية وهي مصممة لاستيعاب المناسبات الكبيرة مثل اليوم الوطني واحتفالات العيد، وغيرها من المناسبات، ويعتبر المركز الحضاري قلب المشروع، ويتضمن مكتبة وقاعة مؤتمرات، ومعارض، وتبلغ مساحة المركز الحضاري 5323 مترا مربعا، أما الأبراج فهي من أبرز المعالم في المشروع، وهي خمسة أبراج وهو بيت مصمم باستخدام مواد أصلية وبأسس تقليدية بمساحة 1200 متر مربع، يتوسطه فناء داخلي، تميزه الجدران السميكة والنوافذ الصغيرة الضيقة يحيط بالفناء ممر مظلل بالعوارض الخشبية، ومحاط بالأقواس من الجانبين، أما السوق الشعبي، فهو يمتد على طول الطريق المؤدي إلى الساحة المركزية. ويتكون السوق من سبعة مبان متفاوتة الأحجام بمساحة إجمالية 4327 مترا مربعا، في كل منها وحدات منفصلة تتكون من طابق أو اثنين، ولخدمة مرتادي المشروع من أهل المنطقة أو من الزوار تم إنشاء مواقف سيارات بعدد 250 موقفا تم توزيعها بطريقة متناسقة من جميع الطرق المحيطة بالمشروع.

عقب ذلك ألقى رئيس هيئة الصحفيين بمحافظة الأحساء عادل ذكر الله كلمته لزملائه الإعلاميين، قال فيها: نحن في سعادة عارمة أن أصبح وسط العوامية الذي كان مصدر قلق إلى مصدر إشعاع وهو تحفة معمارية ومصدر فخر لكل المواطنين.