شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة جواهر آل مشاري والان نبدء بالتفاصيل
وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وأدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.
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