شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة جواهر آل مشاري والان نبدء بالتفاصيل

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر أمس، صلاة الميت على الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري - رحمها الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.