شكرا لقرائتكم خبر عن بدء برنامج التدريب السعودي لـ «فنيي الأطراف» بمأرب والان نبدء بالتفاصيل
ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال هذا البرنامج إلى إعداد كوادر فنية وإدارية وتنمية مهاراتهم، لكي يتمكنوا من تقديم خدماتهم الإنسانية بجودة عالية للحالات التي فقدت أطرافها.
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