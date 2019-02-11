شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الأمطار على محافظات الشرقية دون حوادث والان نبدء بالتفاصيل
واستقبلت مدارس محافظة النعيرية يوم أمس الأحد الطلاب والطالبات دون أن تؤثر هذه الأمطار أو تتسبب في حدوث نسب غياب مرتفعة، في حين تابعت فرق الصيانة التابعة لمكتب تعليم النعيرية يوم أمس أوضاع المدارس للتأكد من سلامة أوضاعها جراء نزول هذه الأمطار، ورفعت الأمطار جاهزية آليات ومعدات بلدية المحافظة لمباشرة أي مواقع تجمعات مياه جراء نزول الأمطار، فيما عملت فرق الطوارئ على متابعة مضخات التصريف، ودفعت الأمطار هواة البر إلى الخروج إلى المخيمات والقيام بجولات للتنزه في الصحراء.
وفي الخفجي لم يؤثر هطول الأمطار على تكون أي تجمعات مائية في الشوارع والأحياء، حيث أتى هطولها بمستوى خفيف وغير متواصل، فيما سارت الحركة المرورية داخل المحافظة وعلى طرقها الرئيسية بشكل اعتيادي.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيها بهطول أمطار متوسطة إلى الغزيرة على عدد من محافظات المنطقة الشرقية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
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