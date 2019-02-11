شكرا لقرائتكم خبر عن النعيرية.. توسعة المستشفى إلى 100 سرير والان نبدء بالتفاصيل

أشار المواطن زامل الشهراني إلى مطالبة أهالي محافظة النعيرية برفع السعة السريرية لمستشفى النعيرية من 50 سريرا إلى 100 سرير للاحتياج الشديد لهذه التوسعة؛ نتيجة الأعداد الكبيرة من سكان المحافظة والقرى والهجر التابعة لها، وكذلك وقوعها على الطريق السريع الرابط بين مدن المنطقة الشرقية ودول الخليج، الذي تكثر فيه الحوادث المرورية، مبينا أنه رغم ما نسمع من رفع السعة السريرية إلى 100 سرير، ولكن - مع الأسف - لا يزال مستشفى النعيرية منذ سنوات وهو على ذات الفئة، فمتى سيجد أهالي النعيرية أنه قد تم رفع فئة مستشفاهم، حيث تقرر ذلك سابقا ثم لا نعلم ماذا حصل، وتوالت مطالبات الأهالي بأهمية نظر وزارة الصحة في هذا المطلب المهم، وما زلنا ننتظر ونتأمل ألا يطول الانتظار.



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