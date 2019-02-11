شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. مراكز الرعاية الأولية «مستأجرة» والان نبدء بالتفاصيل

يقول المواطن علي التاروتي، إن محافظة القطيف تعاني من تعثر 8 مشاريع للمراكز الصحية في كل من «الجارودية، الناصرة، القطيف 1، الملاحة، التركية، العوامية، تاروت، المجيدية» رغم مضيّ أكثر من خمسة أعوام على البدء في أعمالها التي تشهد تأخرا واضحا في التنفيذ، تسبب في معاناة المواطنين؛ لعدم وجود مراكز حكومية ملائمة في هذه المواقع تقدم خدماتها، منوها إلى أنهم يتلقون خدمات الرعاية الصحية الأولية عبر مبانٍ مستأجرة، تعمل ضمن إمكانيات محدودة، وهو ما يستلزم من صحة الشرقية الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع. وأضاف: إن أبرز المشاريع الصحية المتعثرة في محافظة القطيف مستشفى الولادة والأطفال «سعة 300 سرير»، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 11%، وكان من المفترض أن ينتهي في 7 رجب من العام الماضي، منوها إلى أن المشروع يعتبر متعثرا بعد توقف المقاول عن العمل فيه، إضافة لمشروع مستشفى الأمير محمد بن فهد العام لأمراض الدم الوراثية الذي يجري العمل على إنشائه في المنطقة الواقعة بين حي الناصرة وبلدة العوامية بالقطيف ومركز طب الأسنان التخصصي.



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