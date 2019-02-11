شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طفل بعد تهشم جمجمته بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
أدخل بعدها الطفل إلى غرفة العمليات وبشكل عاجل حيث تم فتح الجمجمة وتثبيت الكسر الموجود إضافة إلى إيقاف النزيف داخل الجمجمة بعد ترميم الشريان وتحرير المنطقة من التجمع الدموي.
وتكللت العملية التي استمرت لساعتين بالنجاح واستعاد المريض الوعي كاملاً، ونُقل بعدها لغرفة العناية المركزة لثلاثة أيام ثم الجناح بعدها غادر المستشفى وقد تماثل بالشفاء ولله الحمد.
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