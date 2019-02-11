شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ فرضيات إخلاء في 1300 مدرسة بعسير والان نبدء بالتفاصيل

وجه مدير عام تعليم عسير، جلوي آل كركمان، إدارة الأمن والسلامة بتنفيذ خطط إخلاء فرضية في 1300 مدرسة بالمنطقة (بنين وبنات)، بدءا من الأسبوع المقبل، على ثلاث مراحل، تبدأ يوم الأحد 12 جمادى الآخرة 1440 وتستمر إلى 28 رجب 1440.

وأوضحت مساعد مدير إدارة الأمن والسلامة، وفاء محمد بن نمشة أن الإدارة مستعدة لتنفيذ خطط الإخلاء مطلع الأسبوع القادم، معربة عن أملها أن تحقق النتائج كما تم في الخطط السابقة التي نفذت خلال الفصل الأول.

وأشارت إلى أن تلك الخطط حققت الكثير من النتائج الإيجابية في ظل الاستعدادات لأي ظرف، بفضل وضع برامج السلامة بالمدرسة في قمة الأولويات واستمرارية التدريب والعمل والوقوف بصفة مستمرة على الاستعدادات الموجودة لدى منسوبي المدرسة للتعامل مع الكوارث والأزمات، والتحديث المستمر لخطط وبرامج إدارة الكوارث الداخلية والخارجية وفق أحدث المعايير والتطبيقات المحلية والعالمية والتدريب عليها بصفة مستمرة لقياس مدى تفاعل الجميع مع تحديثات هذه الخطط، بالإضافة إلى التحقق من مدى فاعلية التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة.

وتهدف خطط الإخلاء الفرضية التي تنفذها إدارات المدارس لتدريب الطلبة والطالبات، ومنسوبي المدارس على طرق الإخلاء، وفق منهجية سليمة، تكفل سلامة جميع العاملين في المدرسة أثناء عمليات الإخلاء الحقيقية في حال وقوع حوادث.

وتشدد توجيهات وزارة التعليم إلى إدارات المدارس على الالتزام بنحو عشرة تعليمات لتحقيق السلامة المدرسية، خاصة في فصل الشتاء، منها التأكد من تصريف مياه الأسطح ومعالجة التالف منها، وفحص مخارج الطوارئ، إضافة إلى تدريب الطلاب على فرضيات الإخلاء بالتعاون مع الدفاع المدني.