بدر بن فرحان: طموحنا في العلا يقوده التزام بالحفاظ على التراث الحضاري والإرث الإنساني

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

أكد وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، أن طموح الهيئة الملكية لمحافظة العلا، يقوده التزام بالحفاظ على التراث الحضاري والإرث الإنساني في منطقة العلا التاريخية، والذي ينبع من رؤية المملكة 2030.

وقال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في تغريدة على تويتر «طموحنا في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، يقوده التزام بالحفاظ على التراث الحضاري والإرث الإنساني في منطقة العلا التاريخية، والذي ينبع من رؤية مملكتنا الحبيبة، رؤية 2030.»

ودشن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس (الأحد) «رؤية العلا» التي أطلقتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الرامية إلى تطوير العلا بطريقة مسؤولة، لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة، بالتعاون مع المجتمع المحلي، وفريق من الخبراء العالميين.

حضر حفل تدشين «رؤية العلا» نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى شخصيات فنية وثقافية عالمية، وخبراء عالميين في التراث والطبيعة، ووزير الثقافة الفرنسية فرانك رييستر.

وتسعى «رؤية العلا» إلى إحداث تحوّلات مسؤولة ومؤثرة في المحافظة، من خلال العمل المتوازن ما بين حفظ وصون التراث الطبيعي والثقافي الغني، والمشاريع الطموحة للمملكة العربية السعودية لتهيئة المنطقة للترحيب بالزوّار من جميع أنحاء العالم.

ودعا محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، علماء الآثار والمفكرين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في استكشاف تاريخ الإنسانية في العلا، «خاصة مع الدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما منطقة العلا من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث، وهو ما يمثل أحد أهداف رؤية المملكة 2030».