، تنبيهان متقدمان للرياض والشرقية: أمطار غزيرة ورياح تحدُّ من الرؤية ،

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أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهَيْن متقدمَيْن لمنطقتَيْ الرياض والشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وتفصيلاً، ذكرت هيئة الأرصاد في التنبيه المتقدم أن منطقة الرياض تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ورياحًا نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الرياض والخرج والمجمعة ورماح، والطريق الواصل بين الرياض والدمام، وتبدأ الساعة الـ02.00 صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
وأصدرت تنبيهًا في وقت سابق للمنطقة الشرقية، أوضحت فيه أن المنطقة تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ورياحًا نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الجبيل والدمام والظهران والنعيرية والقيصومة وحفر الباطن والخفجي والأجزاء المجاورة. وبدأت الحالة الساعة الـ22.00 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
تنبيهان متقدمان للرياض والشرقية: أمطار غزيرة ورياح تحدُّ من الرؤيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-11
أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهَيْن متقدمَيْن لمنطقتَيْ الرياض والشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وتفصيلاً، ذكرت هيئة الأرصاد في التنبيه المتقدم أن منطقة الرياض تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ورياحًا نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الرياض والخرج والمجمعة ورماح، والطريق الواصل بين الرياض والدمام، وتبدأ الساعة الـ02.00 صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
وأصدرت تنبيهًا في وقت سابق للمنطقة الشرقية، أوضحت فيه أن المنطقة تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ورياحًا نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الجبيل والدمام والظهران والنعيرية والقيصومة وحفر الباطن والخفجي والأجزاء المجاورة. وبدأت الحالة الساعة الـ22.00 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
01:58 AM
تشمل عددًا من المحافظات بالمنطقتين.. وتستمر حتى مساء الاثنين
أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهَيْن متقدمَيْن لمنطقتَيْ الرياض والشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وتفصيلاً، ذكرت هيئة الأرصاد في التنبيه المتقدم أن منطقة الرياض تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ورياحًا نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الرياض والخرج والمجمعة ورماح، والطريق الواصل بين الرياض والدمام، وتبدأ الساعة الـ02.00 صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
وأصدرت تنبيهًا في وقت سابق للمنطقة الشرقية، أوضحت فيه أن المنطقة تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ورياحًا نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الجبيل والدمام والظهران والنعيرية والقيصومة وحفر الباطن والخفجي والأجزاء المجاورة. وبدأت الحالة الساعة الـ22.00 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
، تنبيهان متقدمان للرياض والشرقية: أمطار غزيرة ورياح تحدُّ من الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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