، بعد عام من تغييره.. "مرور الطائف" يعيد أحد مسارات شارع الجيش باتجاه الشرق ،

محمد بن مسعود - الدمام - لاقت التجربة ردودًا متفاوتة بين مؤيد يراها تسهل الحركة ومُعارض اعتبرها مربكة

أعاد مرور الطائف تحويل أحد مسارات شارع الجيش باتجاه الشرق كما كان عليه في السابق، وذلك بعد عام من تغيير المسار، الذي لقي حينها ردودًا متفاوتة بين مؤيد يرى أن إلغاء بعض الإشارات شيء جيد، ويسهل الحركة، ومُعارض يعتبر ذلك يربك حركة المرور، ويحرم المشاة من العبور بعد تغيير بعض المسارات وتعديل وإغلاق إشارات.

وتفصيلاً، قام مرور الطائف أمس الأحد بإعادة تحويل مسار شارع الجيش باتجاه الشرق بدلاً من أن يكون باتجاه بالغرب، ومن ثم إلى شارع شبرا، وذلك بعد تجربة استمرت قرابة العام، شهدت اختلافًا واسعًا من الأهالي بتحويل المسارات، وإشادة بإغلاق بعض الإشارات لتسهل الحركة.

وكان مرور الطائف قد ألغى العام الماضي، بالتعاون مع الأمانة، 3 إشارات على امتداد طريق الجيش بجوار مول قلب الطائف، وتم توحيد مسارات الطريق نزولاً لتقاطع الدلال.. وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اختلافًا حول التغييرات حينها بحركة المرور بالطائف؛ إذ أنشأ الأهالي وقتها وسم #تخطيط_مرور_الطائف_يربك_السير، الذي وصل للترند بعد التغيرات المرورية العام الماضي في عدد من شوارع المحافظة.