بالصور.. عبدالله بن زايد يتسلم أوراق اعتماد تركي الدخيل سفير المملكة المعين لدى الإمارات

تسلّم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، نسخة من أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل. ورحب الشيخ عبدالله بن زايد بالسفير تركي الدخيل، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وأكد أن العلاقات بين المملكة والإمارات تشهد تطوراً في جميع المجالات، في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين، مشيراً إلى الحرص المستمر على تعزيز هذه العلاقات المتنامية بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين. من جانبه، نقل السفير تركي الدخيل تحيات وزير الخارجية إلى الشيخ عبدالله بن زايد، معرباً عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، معبراً عن أمله أن تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء على مختلف الأصعدة.