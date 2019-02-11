بالصور.. أمير القصيم يكرّم الجندي بشاير الرشيدي لتميزها بأداء عملها

أشاد بجهودها وتفانيها لخدمة الوطن
كرّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، اليوم الأحد في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، الجندي أول بشاير بنت شايم الرشيدي، إحدى منسوبات قطاع الأمن بالمنطقة.
جاء ذلك التكريم؛ نظير إخلاص الجندي أول بشاير، وجهودها المتميزة في أداء مهامها في عملها.
وثمن أمير منطقة القصيم، للجندي أول الرشيدي جهودها المشكورة وتفانيها في أداء مهام عملها، متمنيًا لها التوفيق والسداد ومزيدًا من العطاء لخدمة الوطن والقيادة.
وأشاد الأمير فيصل بن عبدالعزيز، بإسهامات رجال الأمن كافة وما حققوه من نجاحات تدعو للفخر والاعتزاز، وجهودهم المتميزة والمتواصلة لحفظ أمن الوطن والمواطنين والمقيمين، داعيًا الله- عز وجل- أن يوفقهم ويسدد خطاهم وأن يكونوا حصنًا منيعًا ضد كل من يريد العبث بأمن الوطن ومقدراته، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار.
من جانبه عبرت الجندي أول بشاير الرشيدي عن اعتزازها بهذا التكريم من سمو أمير منطقة القصيم، مؤكدة أنه دافع لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، سائلة الله- تعالى- أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.
حضر التكريم وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومستشارتا الإمارة لشؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية فاطمة الفريحي، ولولوة الخميري.
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