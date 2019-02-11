السعودية | المعهد التقني السعودي لخدمات البترول يدشن برنامج تدريب المهندسين

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:42 صباحًا, 11 فبراير 2019 م

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دشن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول بالتعاون مع المعهد الفرنسي للبترول اليوم ، برنامج تدريب المهندسين، بحضور نائب رئيس شركة ارامكو السعودية للتكرير وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي المهندس سليمان بن عامر البرقان، وذلك في مقر المعهد بالدمام.

ويهدف برنامج تدريب المهندسين إلى تقديم التدريب على المهارات الأساسية للمهندسين السعوديين العاملين في مجال التكرير والبتروكيماويات وتطوير المهارات الفنية والقيادية لبناء كفاءات سعودية متميزة، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات شركة أرامكو السعودية في مجال تنفيذ وتطوير برامج تدريب المهندسين وفي مجال التكرير والبتروكيماويات، وشركة ساسرف وشركة ساتورب، بالإضافة للهيئة السعودية للمهندسين.

ويتمثل دور المعهد الذي يتمتع بالخبرة ويعمل وفقًا للمعايير والاعتمادات الدولية في تمكين هذه الشركات من تحقيق هدف تطوير مهندسيها من خلال بناء شراكة استراتيجية مع كبرى شركات الطاقة، للجمع بين التدريب النظري والتدريب العملي الخاص بعمليات معامل التكرير ، بالإضافة إلى تقييم واختبارات على أسس علمية ودولية .