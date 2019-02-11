شكرا لقرائتكم محبو الشتاء يوثقون مشاهد من أمطار الرياض الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة استمرت من مساء أمس الأحد حتى صباح اليوم الاثنين، على الرياض.

وكان الإنذار المبكر قد توقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تستمر حتى الثانية من صباح الاثنين وتشمل الرياض- الخرج- الغاط- المجمعة- القويعية- عفيف- رماح- الطريق الواصل بين الدوادمي الرياض- والأجزاء المجاورة.

وتسابق محبو فصل الشتاء لالتقاط الصور الخاصة بأمطار الرياض ونشرها عبر وسم “أمطار الرياض الآن”.

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