الان تتابع تحطم مروحية للأمم المتحدة في جنوب السودان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل “Chrome OS 72” إصدار جديد من “غوغل” لنظام التشغيل “كروم” مكافأة كبيرة من “آبل” لصبي اكتشف ثغرة أمنية خطيرة في أجهزتها أكثر من مليون مستفيد في ختام النسخة الثانية من مبادرة السعودية تبرمج قولوا وداعا للبرد.. نسيج جديد للملابس يتكيف مع الطقس

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