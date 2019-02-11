، وكيل إمارة عسير يدشن الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان ،

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نيابة عن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، دشن وكيل الإمارة المهندس خالد بن عبدالله الربيعة، فاتحة أعمال الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان، في عامها الرابع، التي تقيمها مديرية الشؤون الصحية بعسير مساء أمس الأحد بمجمع عسير مول بمدينة أبها.
وألقى الربيعة كلمة خلال الاحتفال، أشاد فيها بالحملة، معددًا الفوائد الكبيرة التي يجنيها المجتمع من مثل هذه الفعاليات، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع جهود تفعيل الوقاية والتوعية المجتمعية لإرشاد أفراد المجتمع للتصدي لهذا المرض الذي أصبح هاجسًا في هذا العصر.
وأضاف "الربيعة" أن الإمارة تحرص على المشاركة في مثل هذه الجهود، تناغمًا مع مبادئ رؤية المملكة 2030 التي نصت صراحة في بعض بنودها على ضرورة الارتقاء بالواقع الصحي وتنمية المجتمع. مشددًا على أن الارتقاء بصحة المواطنين يجعلهم أكثر قدرة على خدمة وطنهم لإنجاز وتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة.
وكان الحفل قد انطلق بكلمة ترحيبية لمساعد المدير العام للصحة العامة بالمديرية الدكتور خالد آل موسى، ومن ثم شهد الحضور فقرة قدمها بعض الأطفال، قبل أن يتم تكريم الرعاة والمشاركين في الحملة.
وكيل إمارة عسير يدشن الحملة الخليجية للتوعية بالسرطانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-11
نيابة عن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، دشن وكيل الإمارة المهندس خالد بن عبدالله الربيعة، فاتحة أعمال الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان، في عامها الرابع، التي تقيمها مديرية الشؤون الصحية بعسير مساء أمس الأحد بمجمع عسير مول بمدينة أبها.
وألقى الربيعة كلمة خلال الاحتفال، أشاد فيها بالحملة، معددًا الفوائد الكبيرة التي يجنيها المجتمع من مثل هذه الفعاليات، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع جهود تفعيل الوقاية والتوعية المجتمعية لإرشاد أفراد المجتمع للتصدي لهذا المرض الذي أصبح هاجسًا في هذا العصر.
وأضاف "الربيعة" أن الإمارة تحرص على المشاركة في مثل هذه الجهود، تناغمًا مع مبادئ رؤية المملكة 2030 التي نصت صراحة في بعض بنودها على ضرورة الارتقاء بالواقع الصحي وتنمية المجتمع. مشددًا على أن الارتقاء بصحة المواطنين يجعلهم أكثر قدرة على خدمة وطنهم لإنجاز وتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة.
وكان الحفل قد انطلق بكلمة ترحيبية لمساعد المدير العام للصحة العامة بالمديرية الدكتور خالد آل موسى، ومن ثم شهد الحضور فقرة قدمها بعض الأطفال، قبل أن يتم تكريم الرعاة والمشاركين في الحملة.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
12:45 AM
معددًا الفوائد الكثيرة التي يجنيها المجتمع من مثل هذه الفعاليات
نيابة عن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، دشن وكيل الإمارة المهندس خالد بن عبدالله الربيعة، فاتحة أعمال الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان، في عامها الرابع، التي تقيمها مديرية الشؤون الصحية بعسير مساء أمس الأحد بمجمع عسير مول بمدينة أبها.
وألقى الربيعة كلمة خلال الاحتفال، أشاد فيها بالحملة، معددًا الفوائد الكبيرة التي يجنيها المجتمع من مثل هذه الفعاليات، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع جهود تفعيل الوقاية والتوعية المجتمعية لإرشاد أفراد المجتمع للتصدي لهذا المرض الذي أصبح هاجسًا في هذا العصر.
وأضاف "الربيعة" أن الإمارة تحرص على المشاركة في مثل هذه الجهود، تناغمًا مع مبادئ رؤية المملكة 2030 التي نصت صراحة في بعض بنودها على ضرورة الارتقاء بالواقع الصحي وتنمية المجتمع. مشددًا على أن الارتقاء بصحة المواطنين يجعلهم أكثر قدرة على خدمة وطنهم لإنجاز وتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة.
وكان الحفل قد انطلق بكلمة ترحيبية لمساعد المدير العام للصحة العامة بالمديرية الدكتور خالد آل موسى، ومن ثم شهد الحضور فقرة قدمها بعض الأطفال، قبل أن يتم تكريم الرعاة والمشاركين في الحملة.
، وكيل إمارة عسير يدشن الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان ،
المصدر : الخليج 365
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