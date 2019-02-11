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محمد بن مسعود - الدمام - قدم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، واجب العزاء والمواساة لرئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي في وفاة والده - رحمه الله - خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.
وسأل الأمير فيصل بن بندر الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعرب الدكتور فهد التخيفي عن شكره لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعياً الله العلي القدير أن يكتب ذلك في ميزان حسناته.
"فيصل بن بندر" يقدم العزاء والمواساة لرئيس هيئة الإحصاء في وفاة والدهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-11
قدم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، واجب العزاء والمواساة لرئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي في وفاة والده - رحمه الله - خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.
وسأل الأمير فيصل بن بندر الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعرب الدكتور فهد التخيفي عن شكره لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعياً الله العلي القدير أن يكتب ذلك في ميزان حسناته.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
12:44 AM
قدم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، واجب العزاء والمواساة لرئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي في وفاة والده - رحمه الله - خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.
وسأل الأمير فيصل بن بندر الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعرب الدكتور فهد التخيفي عن شكره لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعياً الله العلي القدير أن يكتب ذلك في ميزان حسناته.
، "فيصل بن بندر" يقدم العزاء والمواساة لرئيس هيئة الإحصاء في وفاة والده ،
المصدر : الخليج 365
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