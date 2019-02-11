، "فيصل بن بندر" يقدم العزاء والمواساة لرئيس هيئة الإحصاء في وفاة والده ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، واجب العزاء والمواساة لرئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي في وفاة والده - رحمه الله - خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل الأمير فيصل بن بندر الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب الدكتور فهد التخيفي عن شكره لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعياً الله العلي القدير أن يكتب ذلك في ميزان حسناته.