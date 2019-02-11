، "كاريلو": سعيد للغاية في "الهلال" وبنهاية الموسم سأحدد موقفي معهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبدى المحترف البيروفي في صفوف الهلال، اللاعب الدولي أندريه كاريلو، بالغ سعادته بالتواجد في الزعيم وبحسن معاملة مسؤوليه وجماهيره له.

وقال اللاعب في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة "rpp” البيروفية :" سعيد للغاية هنا في الهلال.. الجميع يتعامل معي بصورة رائعة".

ورفض اللاعب الحديث عن مستقبله مع الفريق مشدداً على أن كل شيء سيتضح عقب نهاية الموسم كما أوضح أن مسؤولي الفريق لم يفاتحوه في أمر تجديد إعارته أو شراء بطاقته بصورة نهائية.

وقال اللاعب إن أمر استمراريته مع الفريق من عدمه سيتم مناقشته بنهاية الموسم موضحاً أن تركيزه الحالي منصب على اللعب وتحقيق النتائج الإيجابية.