، ميليشيات الحوثي تشن حملة اعتقالات على أبناء "قبيلة حجور" بصنعاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب تكبدها خسائر فادحة في المواجهات الجارية في حجة

شنت ميليشيات الحوثي حملة اعتقالات وملاحقات طالت أبناء قبيلة حجور حجة الموجودين في العاصمة صنعاء، حسب ما أكدته "وكالة خبر" اليمنية الأحد.

ونقلت الوكالة عن مصدر محلي قوله إن ميليشيات الحوثي اعتقلت "قاسم عمير"، من أبناء حجور في العاصمة صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأوضح المصدر أن الميليشيات تلاحق كل أبناء حجور في العاصمة صنعاء، عقب تكبدها خسائر فادحة في المواجهات الجارية في محافظة حجة بين أبناء حجور من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى.



وكانت قبائل حجور تصدت السبت لأعنف هجوم شنته ميليشيات الحوثي على المنطقة، وكبدتهم خسائر فادحة.